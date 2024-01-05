В Тюмени полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в одном из дворов Тюмени. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Сегодня утром на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего», — говорится в сообщении.

Между тем, по данным местного новостного канала «72.RU», стрельба произошла, когда группа мужчина попыталась остановить иномарку черного цвета. Двое жителей стреляли по колесам авто, пока другой снимал происходящее на мобильный телефон. Еще один участник держал в руках предмет, похожий на пистолет. Водитель иномарки врезался в несколько припаркованных автомобилей и разбил дверь своей машины.

Отмечается, что в результате происшествия один человек пострадал. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он отказался от госпитализации.

Ранее, 28 декабря, на стройке в Якутске произошел конфликт со стрельбой между рабочими. В результате инцидента пострадали двое мужчин. Правоохранители начали оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к инциденту.