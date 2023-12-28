В Якутске работники открыли стрельбу на стройке
На стройке в Якутске произошел конфликт со стрельбой между рабочими. В результате инцидента пострадали двое мужчин, о чем 28 декабря сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутск произошел конфликт со стрельбой», — сообщили в Telegam-канале ведомства.
Правоохранители начали оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к инциденту. Также в ведомстве призвали ориентироваться только на официальные источники информации и воздержаться от публикации неподтвержденных данных.
До этого, 26 декабря, МВД Челябинской области начало проверку на основании сообщений о выстрелах в маршрутное такси. Как уточняется, в сообществах города в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в окно маршрутного такси № 35.