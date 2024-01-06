«Известия» показали уничтожение позиций ВСУ российскими минометами «Василек»

Российские военные с помощью самоходного автоматического миномета «Василек» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на месте событий и в субботу, 6 января, делится кадрами работы российских артиллеристов.

По словам журналиста, российским бойцам здесь приходится передвигаться по хитрой системе окопов, больше напоминающей лабиринт, поскольку украинские боевики постоянно пытаются отрабатывать по ним, и задерживаться ни на минуту нельзя.

Кулага рассказал также, что благодаря специальным наушникам можно услышать, как рядом летают вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника, которые пытаются вычислить маршрут российских военных.

Как отметили сами бойцы, несмотря на эти попытки противника, они работают в штатном режиме, без перерывов нанося удары по украинским позициям, отодвигая линию фронта.

Ранее в субботу сообщалось, что солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ поразили живую силу украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении, Киев потерял более 280 военнослужащих и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.

За день до этого в Министерстве обороны России заявили, что за прошедшую неделю с 30 декабря по 5 января на донецком направлении российские силы отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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