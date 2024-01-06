Солдаты Вооруженных сил (ВС) РФ поразили живую силу украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении, Киев потерял более 280 военнослужащих и реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом 6 января сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понес значительные потери в живой силе и боевой технике», — сказал он.

Астафьев продолжил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 280 своих военнослужащих, семь автомобилей, 122-миллиметровую РСЗО RM-70 Vampire, 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также противник лишился 122-миллиметровой самоходной артиллеристской установки (САУ) «Гвоздика» и 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Помимо этого, в ходе контрбатарейный борьбы были ликвидированы три миномета 120-миллиметрового калибра, добавил начальник пресс-центра Южной группировки.

Как сообщили в Министерстве обороны России 5 января, за прошедшую неделю с 30 декабря по 5 января на донецком направлении российские силы отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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