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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине 30 декабря–5 января
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 30 декабря по 5 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, за прошедшую неделю на купянском направлении отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника. Потери Киева составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один Leopard-2, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и Vampire чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ. Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

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На донецком направлении российские силы отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Потери Украины на данном направлении составили свыше 950 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении потери противника составили до 350-ти военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии. На херсонском направлении в результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225 военнослужащих. Кроме того, уничтожены: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 264 вертолета, 10 459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 483 танка и других боевых бронированных машин, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 100 единиц специальной военной автомобильной техники.

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