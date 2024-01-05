За время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России»

Звание «Герой России» за время спецоперации получили 272 человека, сообщило 5 января Минобороны РФ.

«272 человека стали Героями России в ходе специальной военной операции», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Еще более 320 тыс. человек получили государственные награды. Более 363 тыс. человек представили к ведомственным наградам.

Ранее, 1 января, президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации памятные значки в виде президентского штандарта. Он отметил, что сам придумал такие значки. Также российский лидер вручил военным личное табельное оружие и поздравил с Новым годом.

В тот же день он провел в Ново-Огарево еще одну встречу с участниками спецоперации по защите Донбасса. Он попросил военнослужащих рассказать о том, как идет их боевая работа. Подняв бокал шампанского вместе с участниками встречи, глава государства пригласил их за стол. Дальнейшее общение прошло в закрытом режиме.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.