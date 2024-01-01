Путин провел еще одну встречу с участниками СВО

Президент России Владимир Путин после посещения военного госпиталя им. Вишневского 1 января провел в Ново-Огарево еще одну встречу с участниками спецоперации по защите Донбасса.

Глава государства поздравил военнослужащих, представляющих разные виды войск, с наступившим праздником.

«Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил Министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды Вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, Спецназ, Морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта», — сказал Путин.

Президент также попросил военнослужащих рассказать о том, как идет их боевая работа. Подняв бокал шампанского вместе с участниками встречи, российский лидер пригласил их за стол. Дальнейшее общение военных с Путиным прошло в закрытом режиме.

Ранее в этот день российский лидер посетил военный госпиталь им. Вишневского. Глава государства поздравил бойцов с наступившим Новым годом. Кроме того, Путин поинтересовался тем, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.