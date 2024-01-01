Путин посетил военный госпиталь им. Вишневского

Президент РФ Владимир Путин прибыл в военный госпиталь им. Вишневского, расположенный в Московской области, в понедельник, 1 января. Там он встретился с российскими военнослужащими и пообщался с ними.

Глава государства поздравил их с наступившим Новым годом. Кроме того, он также поинтересовался тем, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Путин также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

«Главное, чтобы оно эффективно использовалось. Надеюсь, так и есть», — подчеркнул российский лидер.

В ходе встречи с военнослужащими Путин заявил, что Запад не просто помогает противнику, а сам им является для РФ.

«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», — указал президент.

Он также подчеркнул, что Запад давно ставит задачу «разобраться с Россией», однако, по его мнению, страна может сделать это раньше.

Кроме того, глава государства отметил большую консолидацию общества РФ. Путин отметил важность этого, так как есть понимание того, насколько важна задача, которую выполняют на поле боя российские военнослужащие.

«Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — добавил российский лидер.

Еще в июне Путин посещал госпиталь им. Вишневского. На встрече с ранеными солдатами он назвал героями участников спецоперации, которые сражаются в жестких боевых условиях. Президент также вручил бойцам награды. Глава государства заверил, что страна сделает всё для того, чтобы поддержать раненых солдат и их семьи, а также родственников погибших военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.