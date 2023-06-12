Путин отметил героизм участников СВО в условиях жестких боевых действий

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 июня, назвал участников спецоперации героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. Об этом он заявил на встрече с ранеными солдатами в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске.

«В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же как и другие ребята, которые воюют на фронте, воюют в зоне специальной военной операции. Артобстрелы, танки, бронемашины — и это всё не кино, это всё происходит в реале», — сказал глава государства.

Путин вручил бойцам награды. Он назвал награждение символическим актом, цель которого — подчеркнуть значение работы всех участников СВО.

Российский лидер заверил, что государство сделает всё для того, чтобы поддержать раненых бойцов и их семьи, а также родственников погибших солдат.

Президент добавил, что спецоперация важна для укрепления России и защиты жителей Донбасса.

«Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа, и наш с вами долг — встать на их защиту», — заявил Путин.

Ранее, 19 мая, Путин во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Еще в ноябре прошлого года глава государства указал на то, что внимание к вопросам поддержки участников СВО и их семей должно быть в приоритете.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.