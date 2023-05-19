Путин заявил о благодарности всей России участникам СВО за мужество и героизм

Вся Россия благодарна участникам специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса за их мужество и героизм, страна надеется на них. Об этом заявил 19 мая президент РФ Владимир Путин во время Совета по межнациональным отношениям.

«Я хочу сказать, что вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым за ваше мужество, за героизм, и очень на вас рассчитывает. Надеемся на вас», — ответил глава государства на слова благодарности бойца СВО, который принимает участие в заседании совета.

Также президент рассказал, что позавчера разговаривал с одним из военнослужащих, находящихся на передовой. На его вопрос о том, почему у военного такой тяжелый голос, участник СВО ответил главе государства, что не спал уже четверо суток. Путин подчеркнул, что в таких условиях «уже неважно, честно говоря, какую кто получает награду».

«Ясно, что это героическая боевая работа всех — и его, и всех его подчиненных. Я просил его эти слова и передать его подчиненным», — сообщил президент.

Ранее 19 мая министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении в зоне СВО. Глава Минобороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. За проявленные самоотверженность и героизм министр вручил военным государственные награды.

17 мая первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак отметил, что четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт, направлен президенту РФ Путину.

В апреле российский лидер на встрече с Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса. Зампредседателя Совфеда выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.

В том же месяце Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. В частности, как рядовой Шамиль Ильясов на наблюдательном посту обнаружил квадрокоптер противника и сбил его. Дрон был снабжен снарядом ВОГ и двигался в сторону позиций ВС РФ, чтобы произвести сброс боеприпаса на его подразделение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.