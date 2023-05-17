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Турчак представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт

Турчак представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, которые предлагается включить в единый стандарт, направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 17 мая написал в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что перечень сформировали на основании практики и самых востребованных видов помощи.

В него вошли, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка-участника СВО.

Также предлагается сохранить права многодетной семьи на бесплатное предоставление участка земли в случае гибели ребенка-участника СВО.

«Льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта, компенсация участникам СВО и членам их семей расходов на покупку газового оборудования и проведение работ по программе социальной догазификации в объеме не менее 100 тысяч рублей», — продолжил Турчак.

Также членам семей участникам спецоперации предлагается бесплатная помощь психолога.

Для детей участников СВО и погибших предлагается бесплатное помещение детсадов, освобождение от платы за продленку в 1-6 классах, зачисление в них без очереди.

«Зачисление детей участников СВО и детей погибших в первоочередном порядке в спортивные секции, безвозмездное обеспечение их спортивной экипировкой и инвентарем, предоставление детям участников СВО и детям погибших льготных путевок в оздоровительные лагеря и санатории», — говорится в сообщении.

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Также разработан социальный паспорт участника СВО, в него вносится информация о семье, план помощи его родственникам в реализации мер поддержки.,

«Контроль за внедрением соцпаспорта и единого стандарта мер поддержки в регионах наша рабочая группа будет вести вместе с Координационным центром правительства и фондом «Защитники Отечества», — заключил Турчак.

Накануне он рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

В апреле президент РФ Владимир Путин на встрече с Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса. Зампредседателя Совфеда выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.

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