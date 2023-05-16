Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки для участников СВО

Рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Об этом сообщил первый зампредседателя Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрей Турчак в своем Telegram-канале 16 мая.

«Рабочая группа по СВО предложила включить в единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей 20 обязательных видов помощи», — говорится в сообщении.

Турчак отметил, что военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

По его словам, многие меры не потребуют дополнительного финансирования. К примеру, первоочередное зачисление детей участников спецоперации в секции и кружки, на продленку в школах. В стандарт наряду с этим вошло льготное питание детей военнослужащих, которые обучаются в 5–11-х классах в школах или СПО.

«Востребованными являются компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детсад, льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря», — подчеркнул глава рабочей группы.

Ранее, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин на встрече с Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса. Зампредседателя Совфеда выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.

В декабре прошлого года российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, которые подписали контракт в период СВО.