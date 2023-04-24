Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля на встрече с секретарем генсовета «Единой России», первым зампредседателя Совфеда Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса.

На встрече с главой государства Турчак обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнялось.

«Не совсем», — ответил на это Путин.

Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам». Он выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции».

«Так и надо сделать», — поддержал предложение российский президент.

10 декабря прошлого года российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, которые подписали контракт в период СВО.

В ноябре Путин назвал всех участников спецоперации героями. Также глава государства указал на то, что внимание к вопросам поддержки участников СВО и их семей должно быть в приоритете.

В сентябре представитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский пообещал, что призванным в рамках частичной мобилизации гражданам РФ будут ежемесячно выплачивать довольствие по званию и должности, а также надбавки.

РФ 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.