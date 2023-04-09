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Рядовой Ильясов вовремя сбил дрон с боеприпасом и спас подразделение

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Рядовой Шамиль Ильясов держал оборону одного из участков переднего края линии обороны российских вооруженных сил. На наблюдательном посту он обнаружил квадрокоптер противника, снаряженный снарядом ВОГ и двигающийся в сторону позиций ВС РФ, чтобы произвести сброс боеприпаса на его подразделение. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 9 апреля.

Рядовой Ильясов произвел несколько прицельных одиночных выстрелов из АК-47 в направлении дрона. Одним из выстрелов он смог подбить квадрокоптер противника, который упал, не долетев до позиций наших войск. Так рядовой Ильясов смог предупредить сброс противником боеприпасов на позиции ВС РФ и предотвратить гибель товарищей.

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Младший сержант Дмитрий Муханов в составе подразделения вытеснял украинских националистов с занимаемых территорий. Те, стремясь сдержать продвижение российских войск, попытались контратаковать.

Действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, младший сержант Муханов оперативно навел орудие на цель и уничтожил бронетранспортер противника. Это сорвало контратаку боевиков и помогло продолжить стремительное продвижение в заданный район.

Ранее, 8 апреля, Минобороны рассказало, как гвардии сержант Адельбек Раскалиев во время удержания стратегически важного объекта, расположенного на острове, уничтожил судно противника. Его националисты использовали для переброски штурмовой группы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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