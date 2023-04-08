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Гвардии сержант Раскалиев уничтожил судно боевиков в районе стратегически важного объекта

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Гвардии сержант Адельбек Раскалиев во время удержания стратегически важного объекта, расположенного на острове, уничтожил одно судно противника, которое националисты использовали для переброски штурмовой группы. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 8 апреля.

Тогда украинские боевики пытались отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. Военнослужащий Раскалиев организовал оборону объекта в заданной зоне и, ведя гранатометный огонь по националистам, уничтожил судно противника и более пяти человек личного состава боевиков.

Ефрейтор Роман Срабионов выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов в составе инженерного подразделения батальонной тактической группы. Экипаж инженерной машины разграждения ефрейтора Срабионова проводил разведку местности для обеспечения безопасности и высоких темпов продвижения российских подразделений по направлению к населенному пункту.

Благодаря экипажу машины под командованием Срабионова российские подразделения в кратчайшие сроки выбили противника с занимаемых позиций. Спасаясь бегством, украинские националисты подожгли места хранения вооружения своих подразделений, после чего началась их детонация.

Военнослужащий Срабионов со своим расчетом боевой машины локализовал очаги возгорания, что позволило остановить разлет снарядов и вывезти их на безопасное расстояние от населенного пункта для дальнейшего уничтожения.

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Ранее, 7 апреля, подразделение ВС РФ под командованием капитана Дмитрия Михеева смогло отбить у Вооруженных сил Украины опорный пункт и удержать его. Героизм офицера помог обеспечить ввод в бой подразделений второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для дальнейшего освобождения населенного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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