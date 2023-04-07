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Российские военные под командованием капитана Михеева отбили массированную атаку ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделение ВС РФ под командование капитана Дмитрия Михеева смогло отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) опорный пункт и удержать его. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 7 апреля.

Первым делом российские военнослужащие, подавив огневые точки противника, уничтожили большое количество украинских боевиков, после чего приготовились к обороне. Капитан Михеев, грамотно управляя личным составом, отбил контратаку противника.

В ходе обороны военные уничтожили танк, три боевые машины пехоты (БМП), две боевые бронированные машины (ББМ), два расчета противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и большое количество живой силы ВСУ. Героизм офицера помог обеспечить ввод в бой подразделений второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для дальнейшего освобождения населенного пункта.

В то же время рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева также смогла отбить массированную атаку противника в одном из населенных пунктов. Потеряв точку, украинские националисты приготовились к контрнаступлению.

Старший лейтенанта Силантьев, умело командуя подчиненными, шквальным огнем сковал действия ВСУ, лишив их возможности дальнейшего наступления. По итогам столкновения противник потерял четыре машины и до 50 человек личного состава.

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Днем ранее, 6 апреля, Минобороны рассказало о том, как прапорщик Сергей Титаренко обеспечивал бесперебойной связью батальонную тактическую группу российских вооруженных сил, когда ее позиции подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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