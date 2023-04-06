Прапорщик Титаренко на поле боя восстановил прерванную связь с командованием

Прапорщик Сергей Титаренко обеспечивал бесперебойной связью батальонную тактическую группу российских вооруженных сил, когда ее позиции подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 6 апреля.

Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Подразделение полностью лишилось связи. Прапорщик Титаренко вытащил из подбитой машины раненых товарищей и под непрекращающимся огнем противника развернул станцию спутниковой связи для восстановления оперативной координации действий в бою.

В условиях, сопряженных с риском для жизни, пробираясь по открытой местности, Титаренко оперативно развернул и настроил станцию, в результате чего связь в группе была восстановлена. Самоотверженные действия прапорщика Титаренко позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием.

Фельдшер реактивного артиллерийского дивизиона прапорщик Цырен Иванов обеспечивал медпомощью военнослужащих своего подразделения. Неоднократно под непрерывным огнем противника он эвакуировал сослуживцев в безопасное место.

Во время освобождения российскими подразделениями населенного пункта от украинских националистов, фельдшер Иванов лично вынес из-под огня четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Также прапорщик Иванов неоднократно оказывал медпомощь раненым товарищам на месте, что позволяло части военнослужащих остаться в строю и продолжить выполнение боевых задач.

Днем ранее, 5 апреля, Минобороны рассказало о том, как мотострелковая рота под командованием капитана Даниила Кизика освобождала один из населенных пунктов от украинских боевиков. Выполнение боевой задачи осложнялось тем, что в городе находилось много мирных жителей, которых противник использовал в качестве живого щита.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.