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Путин вручил памятные значки участникам спецоперации

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации по защите Донбасса памятные значки в виде президентского штандарта. Церемония вручения состоялась 1 января в Ново-Огарево.

«Поздравляю вас, и на память о нашей встрече у каждого из вас вы видите ещё небольшие значки. Это копия президентского штандарта», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что сам придумал такие значки. Он также вручил военным личное табельное оружие, поздравил с Новым годом и попросил передать пожелания тем, кто находится на линии соприкосновения.

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Ранее в этот день российский лидер посетил военный госпиталь им. Вишневского. Глава государства поздравил бойцов с наступившим Новым годом. Кроме того, Путин поинтересовался тем, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент также отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

Позже, 1 января, Путин провел в Ново-Огарево еще одну встречу с участниками спецоперации по защите Донбасса. Он попросил военнослужащих рассказать о том, как идет их боевая работа. Подняв бокал шампанского вместе с участниками встречи, российский лидер пригласил их за стол. Дальнейшее общение военных с Путиным прошло в закрытом режиме.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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