ИГ взяло на себя ответственность за теракт в иранском Кермане

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в иранской провинции Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом 4 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

«Двое членов ИГ взорвали пояса со взрывчаткой в ​​толпе, собравшейся в среду на кладбище в юго-восточном иранском городе Керман в годовщину смерти Сулеймани», — говорится в сообщении.

В этот же день иранское агентство IRNA сообщало, что взрывы в Кермане стали результатом действий террориста-смертника. Данный вывод был сделан после анализа записи с камер видеонаблюдения.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что взрывы в Иране похожи на акцию ИГ. Он отметил, что это «рабочая гипотеза» американских властей.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен ко взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.