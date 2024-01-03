В Иране уточнили количество погибших при теракте в Кермане
В результате взрывов в иранском Кермане у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 95 человек. Об этом в среду, 3 января, сообщил министр здравоохранения Исламской Республики Бахрам Эйнолахи.
«Точное число погибших в сегодняшнем происшествии — 95 человек», — цитирует его агентство Fars.
До этого сообщалось, что число жертв в результате теракта — более 100 человек, еще 141 человек пострадал.
Серия из двух взрывов вблизи кладбища в иранском городе Керман произошла 3 января. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен ко взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Лидер Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.