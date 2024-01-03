Госдепартамент заявил о непричастности США и Израиля к взрывам в иранском Кермане
Соединенные Штаты непричастны ко взрывам в Иране и не видят оснований считать Израиль ответственным за них, заявил 3 января на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ответ на вопрос о взрывах в иранской провинции Керман.
«Слишком рано говорить о причинах, но я хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты непричастны к этому и любые предположения об обратном нелепы. Во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», — сказал он.
Серия из двух взрывов в иранской провинции Керман, вблизи кладбища произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицирован произошедшее как теракт. Число жертв в результате теракта — более 100 человек, еще 141 человек пострадал.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.