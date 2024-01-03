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В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане

Раиси: исполнители и кураторы теракта в Иране будут выявлены и наказаны
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Фото: REUTERS
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Исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны. Об этом 3 ноября заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.

«Враги нации должны знать, что такие действия никогда не смогут подорвать железную решимость иранской нации защищать исламские идеалы, и что они более решительны, чем в прошлом, чтобы иссушить корни террора и насилия на поле боя», — приводит его слова агентство IRNA в своем Telegram-канале.

Он призвал власти провинции как можно скорее принять меры по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению порядка.

Произошедшее также прокомментировал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул, что теракт повлечет за собой жесткий ответ. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

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Серия из двух взрывов в иранской провинции Керман, вблизи кладбища произошла ранее в среду. Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицирован произошедшее как теракт. Число жертв в результате теракта, по последним данным, достигло 103, еще 141 человек пострадал.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил свое обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.

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