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Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное

Жертвами теракта в иранском Кермане стали более 100 человек
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Несколько взрывов прогремело 3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Теракт произошел в годовщину смерти иранского военного деятеля Касема Сулеймани недалеко от места его захоронения. В результате погибли более 100 человек, в том числе шесть детей. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что произошло в иранском Кермане

Первый взрыв произошел в 15:04 по местному времени (15:34 мск). Второй — спустя 13 минут. Взрывы раздались возле мечети Сахиб аль-Заман в тот момент, когда процессия двигалась по дороге к кладбищу.

Кладбище известно тем, что там похоронен генерал-лейтенант иранской армии Касем Сулеймани — командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Начиная с 2012 года он помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у террористических группировок.

Сулеймани был убит четыре года назад, 3 января 2020 года, в результате американского авиаудара. В Пентагоне заявляли, что атака была санкционирована экс-президентом США Дональдом Трампом с целью «защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным.

Со слов очевидцев, взрывы в Кермане недалеко от могилы военного инициировали два террориста-смертника. Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что, предварительно, взрывные устройства находились в мешках и были приведены в действие дистанционно.

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При взрывах в Кермане погибло более 100 человек

На данный момент известно о 103 погибших и более 140 пострадавших. Многие из раненых находятся в критическом состоянии. По сообщениям местных СМИ, большое число жертв вызвано скоплением людей и давкой, образовавшейся в результате попыток покинуть эпицентр взрыва.

К месту происшествия экстренно прибыли машины скорой помощи. Раненых доставляют в медицинские учреждения. Их число продолжает расти. Ранее СМИ сообщали не менее чем о 20 пострадавших.

В настоящее время все люди эвакуированы с дороги. Ситуацию контролируют силы безопасности.

Власти назвали взрывы в Кермане терактом

Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалицировал произошедшее как теракт.

«Этот инцидент является террористической атакой», — приводит его слова Telegram-канал движения «Хезболла».

Глава Центра неотложной медицинской помощи Кермана Амин Сабри также подтвердил террористический характер инцидента.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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