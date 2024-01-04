В США допустили причастность ИГ к взрывам в Иране

США считают, что взрывы в Иране похожи на акцию террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом 3 января сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Это выглядит как террористическая атака… типа тех, что мы уже видели в исполнении ИГ», — сказал представитель Белого дома журналистам.

Он отметил, что это «рабочая гипотеза» американских властей.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в иранском Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение в Кермане и призвал привлечь к ответу виновных.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен к взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.