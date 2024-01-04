Косачев указал на проигрыш «демократического» Запада авторитарной Украине

Киев лишил поддерживающие его страны Запада свободы маневра, якобы демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине. Такое заявление 4 января сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он отреагировал на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в котором он отметил, что у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По словам Косачева, обратить внимание на эти слова стоит не только потому, что сказанное было очевидно с самого начала.

«Дело в том, что единственным шансом для нынешних властей Украины не рухнуть, не предстать перед судом истории и не сгинуть с позором в ее анналах действительно является удержание Запада на стороне Украины любой ценой и всеми средствами. Других шансов просто нет», — написал он в Telegram-канале.

Косачев продолжил, что из-за этого появляются постановочные провокации, удары по критической инфраструктуре в зоне конфликта, в частности, по АЭС, ГЭС, трубопроводам, мостам и по гражданским объектам на российской территории России, которые по итогу влекут за собой ответ со стороны России. Кроме того, это также порождает «страшилки уже про неизбежную агрессию России против стран ЕС и НАТО», добавил он.

По его словам, лидеры стран Запада попали «в украинскую ловушку безысходности», не предпринимая при этом попыток «давать Украине по рукам» хотя бы там, где появляются риски прямой конфронтации Запада с Россией, а продолжая «играть с огнем в расчете на геополитический куш». Косачев полагает, что об этом говорят и недавние «безответственные заявления» европейских и американских чиновников по поводу трагедии в Белгороде, которые утверждают, что Украина имеет «право на ответ».

«Во всей этой истории только Западу не очевидно очевидное — Украина в отсутствие шансов на победу лишила свободы маневра его самого. Хвост играет собакой. Цель оправдывает любые средства», — указал вице-спикер Совета Федерации.

Он добавил, что «ложь во спасение становится для Украины главным орудием борьбы».

«И в этой ситуации якобы всемогущий Запад с его всепобеждающими ценностями выглядит всё более жалко. Демократический Запад с треском проигрывает авторитарной и ультранационалистической Украине», — продолжил Косачев.

Политик напомнил, что на Украине уже уничтожена многопартийность, произошла ликвидация выборов, помимо этого, ведется подавление национальных меньшинств и террор вплоть до политических убийств инакомыслящих. Также при нынешнем руководстве Киева происходит отмена культурного разнообразия, ведется перепись истории и при прямом вмешательстве государства насаждается религиозная нетерпимость.

Косачев утверждает, что на Земле будет трудно найти более далекую от либеральных ценностей западного мира страну, чем Украина.

«Пресловутый лозунг Запада о противостоянии «демократий» и «автократий» в случае с украинским сюжетом выродился в циничную карикатуру. Хотя и не до смеха. Всё могло бы пойти иначе, не обведи Украина вокруг пальца своих западных патронов», — заключил Косачев.

Накануне, 3 января, советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Тогда же советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

28 декабря зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.