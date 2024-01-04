В Госдуме назвали теракт в Иране следствием политики Запада

Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада. Об этом 4 января заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

«Нынешняя политика Запада приводит к неконтролируемому хаосу в регионе. А хаос — это пространство для террористических выступлений. Следствием этого является и теракт в Иране… Активные провокации на Ближнем Востоке и в Иране в частности — не что иное, как террористическая перезагрузка, новый виток террористической активности, спровоцированный нестабильностью в регионе», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Шхагошев, Россия, предотвратившая создание террористического государства в Сирии, дала миру возможность «надолго забыть о серьезных террористических проявлениях». При этом политика США, Израиля и их союзников на Ближнем Востоке предоставляет перспективы международному терроризму, которые грозят попытками создания» нового террористического государства и большой расширенной войной на Ближнем Востоке».

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в иранском Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По подтвержденным данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение в Кермане и призвал привлечь к ответу виновных.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен к взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них. При этом высокопоставленный представитель Белого дома сказал журналистам, что США допускают причастность группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) к взрывам в Иране.