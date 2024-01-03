Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение в иранском Кермане и призвал привлечь к ответу виновных, заявила 3 января на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо.

«Генеральный секретарь призывает привлечь виновных к ответственности и выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Ирана и желает скорейшего выздоровления раненым», — сказано в заявлении Гутерриша.

Серия из двух взрывов вблизи кладбища в Кермане произошла в среду, 3 января. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицирован произошедшее как теракт. По последним данным, 95 человек погибли в результате взрывов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями взрывов в провинции Керман. Он направил обращение президенту республики и верховному руководителю. Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил в тот же день, что исполнители и руководители теракта у кладбища в провинции Керман на юго-востоке Ирана, где похоронен генерал Касем Сулеймани, будут найдены и наказаны.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон непричастен ко взрывам и не видит оснований считать Израиль ответственным за них.