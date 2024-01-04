Сенаторы-демократы раскритиковали поставки оружия США Израилю

Демократы в сенате США подвергли критике политику вашингтонской администрации в отношении Израиля, в том числе передачу вооружений без согласования с конгрессом. Об этом 3 января сообщила газета The Hill со ссылкой на законодателей.

Отмечается, что решение о поставке оружия в обход Конгресса «подрывает прозрачность» действий администрации.

По мнению сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, США не должны давать карт-бланш премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в конфликте, а также его правительству правого толка, которое продемонстрировало «грубое пренебрежение палестинским гражданским населением». Она указала, что, если администрация президента США Джо Байдена не будет честной с американским конгрессом и населением страны, конгресс должен принять меры и закрыть эти лазейки для продажи оружия Израилю.

«Решение администрации сократить и без того короткий срок рассмотрения конгрессом подрывает прозрачность и ослабляет подотчетность. Общественность заслуживает ответов», — подчеркнул сенатор Крис Ван Холлен от штата Мэриленд.

Ранее, 30 декабря, сенатор и демократ от штата Вирджиния Тим Кейн осудил решение администрации Байдена передать военную помощь Израилю в обход решения конгресса.

29 декабря Госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на $147,5 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен заключил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно».

15 ноября СМИ сообщили о наращивании США объемов поставок военной помощи Израилю. Так, государство уже получило 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3,5 тыс. приборов ночного видения.

Байден 20 октября запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Тель-Авиву.

До этого, 15 октября, Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон сможет обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.