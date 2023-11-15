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СМИ узнали о наращивании США объемов поставок военной помощи Израилю

Bloomberg: США наращивают объемы поставок военной помощи Израилю
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicholas Pilch
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Соединенные Штаты продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона.

Как отмечается, поставки по октябрьскому запросу Израиля в американское оборонное ведомство уже начались. Так, еврейское государство уже получило 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3,5 тыс. приборов ночного видения.

В Пентагоне указали, что используют также и свои внутренние запасы для поставок Израилю. Помощь поступает почти каждый день.

По информации издания, Израиль запросил более 57 тыс. 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, до 5 тыс. приборов ночного видения, 3 тыс. гранатометов M141, 400 120-миллиметровых минометов, 75 тактических машин JLTV и 200 барражирующих снарядов Switchblade 600.

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30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

До этого, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Тель-Авиву.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон сможет обеспечивать «международную безопасность».

При этом дальнейшая судьба законопроектов находится под вопросом, так как республиканцы в палате представителей и в сенате конгресса США выступают против продолжения оказания финансовой помощи данным странам. Так, Reuters сообщило, что палата представителей одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

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