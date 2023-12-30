Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн

Госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на $147,5 млн. Об этом в пятницу, 29 декабря, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщает CBSN.

Израиль запросил у США возможность закупить около 4,8 тыс. снарядов. Госсекретарь Энтони Блинкен заключил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно». Снаряды будут поставлены со складов американской армии.

Отдельно отмечается, что на боеспособность самих ВС США данная сделка никак не повлияет.

Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о наращивании США объемов поставок военной помощи Израилю. так, еврейское государство уже получило 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3,5 тыс. приборов ночного видения.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

До этого, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Тель-Авиву.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон сможет обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.