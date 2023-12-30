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Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн

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Фото: Commons.wikimedia.org/MARINE SGT JOHN G. VANNUCCI
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Госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на $147,5 млн. Об этом в пятницу, 29 декабря, заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщает CBSN.

Израиль запросил у США возможность закупить около 4,8 тыс. снарядов. Госсекретарь Энтони Блинкен заключил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно». Снаряды будут поставлены со складов американской армии.

Отдельно отмечается, что на боеспособность самих ВС США данная сделка никак не повлияет.

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Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о наращивании США объемов поставок военной помощи Израилю. так, еврейское государство уже получило 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3,5 тыс. приборов ночного видения.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

До этого, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Тель-Авиву.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон сможет обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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