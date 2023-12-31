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Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Сенатор и демократ от штата Вирджиния Тим Кейн осудил решение администрации президента США Джо Байдена передать военную помощь Израилю в обход решения конгресса. Об этом сообщается на его сайте в субботу, 30 декабря.

«Подобно тому, как конгресс играет решающую роль во всех вопросах войны и мира, конгресс должен иметь полную информацию об оружии, которое мы передаем любой другой стране. Обход конгресса без необходимости означает держать американский народ в неведении», — высказался политик.

Он также упомянул, что причастные к такому решению члены администрации должны объясниться публично.

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Ранее, 29 декабря, госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на $147,5 млн. Госсекретарь Энтони Блинкен заключил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно».

Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о наращивании США объемов поставок военной помощи Израилю. Так, государство уже получило 36 тыс. 30-миллиметровых боеприпасов и около 2 тыс. ракет Hellfire для вертолетов AH-64E Apache, 1,8 тыс. гранатометов M141 и не менее 3,5 тыс. приборов ночного видения.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.

До этого, 20 октября, американский президент Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Тель-Авиву.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон сможет обеспечивать «международную безопасность».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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