В США рассказали о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа

Решения об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа от предвыборной гонки в штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство в рядах демократов из-за угрозы обратных последствий для предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом 3 января написала газета The Hill.

«Решения, которые исключают бывшего президента Трампа из избирательных бюллетеней в двух штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента Байдена и его партии», — говорится в публикации.

Как отметила газета, высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Колорадо и Мэна, поскольку больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа как объекта несправедливого преследования, нежели конституционной аргументацией его отстранения.

По данным The Hill, демократы проводят аналогию с четырьмя случаями обвинений Трампа в уголовных преступлениях в прошлом году, на фоне которых избиратели сплачивались вокруг Трампа, усиливая его шансы на номинирование от партии. В качестве примера приводится губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом, который публично обвинил Трампа в угрозе демократии, однако добавил, что в его штате «кандидатов побеждают на выборах».

Накануне адвокаты Трампа подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске экс-президента к праймериз.

Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз 28 декабря заявила, что не может допустить Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь права участвовать в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

26 декабря Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

До этого, 20 декабря, Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.