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Верховный суд в США отклонил попытку не допустить Трампа к выборам президента

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Фото: REUTERS/Octavio Jones
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Верховный суд американского штата Мичиган в США во вторник, 26 декабря, отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Об этом 27 декабря сообщает CNN.

«Мы не считаем, что поставленный вопрос должен рассматриваться нашим судом», — говорится в решении.

Судьи Мичигана отклонили дело полностью по процессуальным основаниям. Они так и не дошли до вопроса о том, было ли 6 января восстанием и участвовал ли в нем Трамп, что согласно 14-й поправке к конституции США было бы основанием запретить ему участвовать в выборах. Поправка гласит, что любому, кто принес присягу соблюдать конституцию, запрещается занимать пост государственного служащего, если он «занимался восстанием». Но в документе не сказано, как обеспечить соблюдение этого запрета, и с 1919 года он применялся только дважды, поэтому многие эксперты считают, что этот запрет не окажет большого влияния, отмечают журналисты.

Также судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

В суде отметили, что в разных штатах избирательные законы существенно отличаются, но в нормах штата Мичиган нет требования от кандидата на пост президента подтверждать юридически свою квалификацию для занятия должности.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее, 20 декабря, верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.

До этого, 14 ноября, суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в выборах президента. Исходя из решения суда, причастность Трампа к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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