В штате Мэн потребовали не допустить Трампа до голосования на первичных выборах
Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Об этом 28 декабря сообщило агентство UPI.
«Беллоуз представила возражения против заявки Трампа на включение в бюллетень для голосования на первичных выборах республиканцев штата Мэн, утверждая, что бывший президент не должен иметь права участвовать в соответствии с 14-й поправкой к Конституции», — передает издание.
Теперь Трамп требует, чтобы Беллоуз взяла самоотвод от решения о его праве участвовать в голосовании. В письме, отправленном его адвокатами, говорится, что госсекретарь «проявила личную предвзятость», когда описывала события 6 января 2021 года как насильственное восстание и заявляла, что Трампу необходимо было объявить тогда импичмент.
«Президент Трамп заслуживает справедливого и беспристрастного слушания», — написали его адвокаты в письме.
Ранее, 26 декабря, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.
Ранее, 20 декабря, Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.
В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.