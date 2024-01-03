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Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Трамп оспорил решение, которым его не допустили к праймериз в штате Мэн
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Адвокаты экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа 2 января подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз, сообщил телеканал NBC News.

«Решение госсекретаря штата Мэн было результатом процесса, искаженного предвзятостью и повсеместным отсутствием надлежащей правовой процедуры; является произвольным, своенравным и характеризуется злоупотреблением полномочиями», — написали адвокаты Трампа в своей апелляции в Верховный суд штата Мэн.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз на прошлой неделе постановила, что бывшему президенту конституционно запрещено участвовать в первичном голосовании штата в соответствии с третьим разделом 14-й поправки, ссылаясь на его усилия по отмене выборов 2020 года.

Адвокаты Трампа, однако, заявили, что раздел три не применяется к бывшему президенту Трампу и что Беллоуз не имеет полномочий применять его. Они также говорят, что ей следовало бы взять самоотвод, утверждая, что Беллоуз слишком пристрастна, чтобы справедливо взвесить все данные.

Команда юристов Трампа обратилась в суд с просьбой обеспечить пребывание имени Трамп в избирательном бюллетене на республиканских праймериз в штате Мэн, назначенных на 5 марта. Беллоуз пока не исключила Трампа из избирательного бюллетеня, приостановив свое решение до тех пор, пока суды рассмотрят его.

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28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь права участвовать в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

Ранее, 26 декабря, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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