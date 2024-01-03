Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Адвокаты экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа 2 января подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз, сообщил телеканал NBC News.

«Решение госсекретаря штата Мэн было результатом процесса, искаженного предвзятостью и повсеместным отсутствием надлежащей правовой процедуры; является произвольным, своенравным и характеризуется злоупотреблением полномочиями», — написали адвокаты Трампа в своей апелляции в Верховный суд штата Мэн.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз на прошлой неделе постановила, что бывшему президенту конституционно запрещено участвовать в первичном голосовании штата в соответствии с третьим разделом 14-й поправки, ссылаясь на его усилия по отмене выборов 2020 года.

Адвокаты Трампа, однако, заявили, что раздел три не применяется к бывшему президенту Трампу и что Беллоуз не имеет полномочий применять его. Они также говорят, что ей следовало бы взять самоотвод, утверждая, что Беллоуз слишком пристрастна, чтобы справедливо взвесить все данные.

Команда юристов Трампа обратилась в суд с просьбой обеспечить пребывание имени Трамп в избирательном бюллетене на республиканских праймериз в штате Мэн, назначенных на 5 марта. Беллоуз пока не исключила Трампа из избирательного бюллетеня, приостановив свое решение до тех пор, пока суды рассмотрят его.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить экс-президента Дональда Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь права участвовать в соответствии с 14-й поправкой к Конституции.

Ранее, 26 декабря, Верховный суд штата Мичиган отклонил иск о недопуске экс-президента Дональда Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.