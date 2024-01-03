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Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о ракетах для Киева

Захарова: заявления Сикорского о ракетах для Киева направлены против Польши
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны. Об этом 3 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? <...> Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать», — сказала она.

Ранее в этот день Сикорский написал на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) о том, что Запад должен предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Киеву уничтожать объекты на территории РФ.

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Ранее, 27 декабря, польский генерал Мечислав Гоцул заявил, что конфликт на Украине завершится неминуемым поражением, если она лишится поддержки США. По его словам, Вашингтон в любой момент может положить конец данной ситуации.

До этого, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки Запада Киев сможет победить только с помощью чуда.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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