Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны. Об этом 3 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? <...> Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать», — сказала она.

Ранее в этот день Сикорский написал на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) о том, что Запад должен предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Киеву уничтожать объекты на территории РФ.

Ранее, 27 декабря, польский генерал Мечислав Гоцул заявил, что конфликт на Украине завершится неминуемым поражением, если она лишится поддержки США. По его словам, Вашингтон в любой момент может положить конец данной ситуации.

До этого, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки Запада Киев сможет победить только с помощью чуда.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.