Руководство ОБСЕ и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 3 января говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале постоянного представительства РФ при организации.

«Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генсекретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в сообщении.

Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты, указали в российском постпредстве.

Ранее, 31 декабря, постпредство РФ при ОБСЕ осудило молчание организации о трагедии в Белгороде в результате обстрела украинскими войсками.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.