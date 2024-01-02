Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, по предварительной информации, никто не пострадал. Об этом во вторник, 2 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

На месте обстрела работают оперативные службы.

Ранее в этот день над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены украинские ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Как сообщили в Минобороны России, четыре снаряда были уничтожены около 12:00, пять — примерно в 13:00, еще восемь — около 14:30.

Накануне Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили линии электропередачи, уточнил глава региона. До этого ВСУ обстреляли Красное 31 декабря, тогда было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.