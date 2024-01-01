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Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Донецка со стороны ВСУ

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Фото: t.me/itsdonetsk
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Следственный комитет (СК) России будет расследовать факты обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли четыре человека, сообщили в ведомстве 1 января.

«Вооруженные формирования Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк. В результате погибли несколько человек, более 10 ранено. Повреждены школа, жилые многоэтажные дома, магазин, бизнес-центр и другие объекты. Прилеты зафиксированы в самом центре города, в том числе на главной площади», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Следователи намерены установить обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению.

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Ровно в полночь 1 января украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка. Оперативно было известно о четырех погибших, 13 пострадали.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар украинских военных по Донецку в новогоднюю ночь, назвала киевский режим террористическим зверьем. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что все причастные и ответственные за этот и другие террористические атаки на территории России понесут неотвратимое наказание.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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