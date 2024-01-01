В МИД РФ сообщили о неотвратимости наказания за атаки ВСУ на Донецк

В новогоднюю ночь массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) подверглись центр Донецка и другие жилые кварталы города. Все причастные и ответственные за этот и другие террористические атаки на территории России понесут неотвратимое наказание. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил МИД РФ на своем сайте.

«Вооруженные формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать террористические акты против мирного населения России. Очевидно, что для них не существует ничего человеческого», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что на данный момент известно о четырех погибших и более 14 раненых. Предварительно, среди пострадавших также есть журналисты, осуществлявшие в Донецке профессиональную деятельность. Российские правоохранители оперативно начали расследование атаки на город.

«Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения», — заявили в МИДе.

Там подчеркнули, что Киев расценивает молчание как одобрение своих действий. Взращенный и спонсируемый Западом преступный украинский режим, который поддерживается для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран Североатлантического альянса, резюмировали в министерстве.

Ночью 1 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы. Позднее глава ДНР уточнил, что двое пострадавших в результате обстрела города находятся в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, еще 11 человек получили амбулаторную помощь.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.