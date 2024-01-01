ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли три района Донецка. Главное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Подробности о последствиях удара — в материале «Известий».

Обстрел Донецка 1 января — жертвы и пострадавшие

Примерно в 2:00 1 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными центра Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пострадали Калининский и Буденновский районы. Оперативно было известно о четырех погибших, 13 пострадали.

В 3:45 представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили еще восемь снарядов в направлении Донецка. Атака была произведена также из РСЗО.

Удар ВСУ по Донецку — последствия

Ближе к утру «Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по Донецку. Боевики обстреляли центр города — Ворошиловский район. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что ВСУ ударили по Ворошиловскому району с помощью РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Град». Он указал, что украинские военные обстреляли город кассетными боеприпасами.

Обстрел Донецка со стороны ВСУ — комментарий МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар украинских военных по Донецку в новогоднюю ночь, назвала киевский режим «террористическим зверьем». Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.