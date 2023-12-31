Реклама
Прямой эфир
Общество
В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород
Спорт
Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом 2023 года
Мир
Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
Общество
Лавров рассказал о более чем 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ
Мир
Сунак в новогоднем послании не стал упоминать об Украине
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

Судьи отменили второй гол Овечкина в матче НХЛ против «Нэшвилла»

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»
0
Фото: ТАСС/Alex Cave
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча команд 31 декабря в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Российский нападающий Александр Овечкин забил шайбу в ворота «Нэшвилла» во втором периоде. Еще одну он забросил в третьем периоде, но судьи отменили этот гол. Еще одним голом у «Кэпиталз» отличился Бек Маленстин.

В «Нэшвилле» шайбы забросили Люк Евангелиста, Роман Йози и Райан О'Райлли.

Первой звездой матча признали 21-летнего вратаря «Нэшвилла» россиянина Ярослава Аскарова, который отразил 27 бросков из 29. Овечкина признали третьей звездой.

Легенда номер 71: как Ковальчук вернулся в большой хоккей
Олимпийский и двукратный чемпион мира впервые сыграл с апреля 2021-го и сразу отметился рекордной забитой шайбой

Ранее, 29 декабря, российский хоккеист Андрей Свечников оформил хет-трик и принес победу «Каролине Харрикейнз» в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

Днем ранее Артемий Панарин стал автором победной шайбы в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз». Он также совершил голевой пас, с которого был открыт счет в игре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023