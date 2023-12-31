Судьи отменили второй гол Овечкина в матче НХЛ против «Нэшвилла»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча команд 31 декабря в Вашингтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Российский нападающий Александр Овечкин забил шайбу в ворота «Нэшвилла» во втором периоде. Еще одну он забросил в третьем периоде, но судьи отменили этот гол. Еще одним голом у «Кэпиталз» отличился Бек Маленстин.
В «Нэшвилле» шайбы забросили Люк Евангелиста, Роман Йози и Райан О'Райлли.
Первой звездой матча признали 21-летнего вратаря «Нэшвилла» россиянина Ярослава Аскарова, который отразил 27 бросков из 29. Овечкина признали третьей звездой.
Ранее, 29 декабря, российский хоккеист Андрей Свечников оформил хет-трик и принес победу «Каролине Харрикейнз» в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Днем ранее Артемий Панарин стал автором победной шайбы в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз». Он также совершил голевой пас, с которого был открыт счет в игре.