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Хет-трик Свечникова принес «Каролине Харрикейнз» победу в матче НХЛ

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports
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Российский хоккеист Андрей Свечников оформил хет-трик и принес победу «Каролине Харрикейнз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

Игра прошла 28 декабря в американском Роли. Свечников забросил шайбы на 2-й, 54-й и 60-й минутах. Благодаря этому «Каролина» выиграла со счетом 5:3.

За сезон Свечников оформил шесть голов и набрал 19 баллов за результативность. «Каролина» с 42 очками после 36 игр занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ.

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Днем ранее Артемий Панарин стал автором победной шайбы в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Вашингтон Кэпиталз». Он также совершил голевой пас, с которого был открыт счет в игре.

27 декабря нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на второе место по голам среди всех россиян в истории НХЛ, забросив 484-ю шайбу за карьеру. Он опередил Сергея Федорова. Лидирует в рейтинге Александр Овечкин, оформивший 828 голов.

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