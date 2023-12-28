Российский хоккеист Малкин стал вторым в истории НХЛ по голам среди россиян
Российский нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин поднялся на второе место по голам среди всех россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 484-ю шайбу за более чем 1 тыс. матчей в карьере. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».
Малкин опередил по количеству заброшенных шайб Сергея Федорова, на счету которого 483 шайбы в 1,2 тыс. матчах.
На первом месте среди российских хоккеистов в лиге по результативности находится Александр Овечкин. Он за свою карьеру забил 828 шайбы.
Ранее, 8 декабря, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин достиг отметки в 1,5 тыс. очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории Лиги игроком, кому удалось добиться такого результата.
До этого, 14 октября, Овечкин сравнялся по количеству сыгранных матчей в НХЛ с бывший канадским хоккеистом, экс-форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном.