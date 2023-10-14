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Овечкин сравнялся с Дионном по количеству сыгранных матчей в НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по количеству сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с бывший канадским хоккеистом, экс-форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном, следует из данных на сайте НХЛ, представленных 14 октября.

Дионн, находящийся на 54-м месте в рейтинге НХЛ, провел в лиге 18 сезонов в период с 1971-го по 1989 год и сыграл 1348 матчей.

Овечкин догнал по данному показателю экс-форварда «Лос-Анджелеса» 13 октября в игре против «Питтсбург Пингвинз», которая закончилась проигрышем «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:0.

53-е место в рейтинге НХЛ занимает экс-форвард «Нью-Джерси» Кирк Мюллер, сыгравший 1349 игр, первое место удерживает бывший нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, на его счету 1779 матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2023/24 по версии Forbes, о чем журнал сообщил 6 октября. Он получил $12,5 млн в виде зарплаты и бонусов и около $5 млн на рекламе и других бизнес-проектах. Суммарно спортсмен заработал $17,5 млн (до уплаты налогов и агентских вознаграждений).

Новый сезон НХЛ начнется 10 октября. Он станет 19-м для Овечкина, всю карьеру выступающего за «Вашингтон Кэпиталз». В его составе хоккеист выиграл Кубок Стэнли – 2018 и стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 822 заброшенными шайбами.

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