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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по версии Forbes

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Aaron Doster
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/24 по версии Forbes, об этом журнал сообщил 6 октября.

«Впервые с тех пор, как Forbes начал публиковать список доходов в НХЛ в 2010 году, Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом, получив $12,5 млн в виде зарплаты и бонусов и около $5 млн на рекламных контрактах, лицензировании и других бизнес-проектах, заработав суммарно $17,5 млн (до уплаты налогов и агентских вознаграждений)», — говорится в сообщении.

Однако журнал отмечает, что Овечкин разделил первое место с центровым «Колорадо Эвеланш» Нэйтаном Маккинноном, также заработавшим $17,5 млн.

Суммарно 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в этом году получат $140 млн, что меньше рекордных $159 млн в сезоне-2019/20, но на 19% больше, чем заработанные в прошлом году $118 млн, отмечает Forbes.

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Новый сезон НХЛ начнется 10 октября. Он станет 19-м для Овечкина, всю карьеру за океаном выступающего за «Вашингтон Кэпиталз». В его составе 37-летний хоккеист выиграл Кубок Стэнли – 2018 и стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 822 заброшенными шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 72 гола.

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