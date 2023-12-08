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Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ

Александр Овечкин набрал 1500‑е очко в НХЛ в матче с «Далласом»
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Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Вашингтоне 7 декабря во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» Овечкин отметился голевой передачей и записал на свой счет балл.

Он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться такого результата. Сейчас у капитана «Вашингтона» 827 голов и 673 передачи в активе.

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2 ноября российского нападающего из хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» из города Тампа в США Никиту Кучерова признали первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге. В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. На его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне.

19 ноября российский форвард американского хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил два исторических рекорда в НХЛ.

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