Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ

Российского нападающего из хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» из города Тампа в США Никиту Кучерова признали первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сказано на официальном сайте организации.

В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. На его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне НХЛ. Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, Кучеров превзошел достижение экс-защитника «Детройта» и главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

Второе место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший в ноябрьском матче 25 очков (4+21). Третье место досталось защитнику «Ванкувер Кэнакс» Куинну Хьюзу, на счету которого 22 очка (5+17). Победитель из России вышел вперед с 28 очками (9+19).

«Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 25 очков по завершении 24 матчей НХЛ. В следующий раз команда выйдет на лед 2 декабря, чтобы встретиться с хоккейным клубом «Даллас Старз» из штата Техас.

В настоящее время «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции.

24 ноября Кучеров оценил игру своей команды после того, как набрал рекордные шесть очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз», что сделало его звездой дня.

Ранее, 11 октября, стало известно, что Кучеров стал автором первой заброшенной шайбы в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24. Он отличился на 10-й минуте домашнего матча против американцев из «Нэшвилл Предаторз».