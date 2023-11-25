Набравший шесть очков хоккеист «Тампы» Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ
Российский хоккеист, нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в пятницу, 24 ноября, оценил игру своей команды после того, как набрал рекордные шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз», что сделало его звездой дня.
«Я думаю, что мы не очень хорошо сыграли в первом периоде. Во втором периоде мы получили несколько возможностей для игры в большинстве и удачно распорядились своими шансами. Это дало нам необходимый импульс, и по ходу матча мы подняли свой уровень игры», — передает его слова пресс-служба клуба.
Российская команда победила канадских соперников со счетом 8:2. По итогам матча Кучеров стал первым форвардом в истории клуба, которому удалось набрать шесть очков в рамках одной игры. Хоккеист забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи, уточняет «Газета.Ru».
Кроме того, нападающий отразил 32 броска в победном матче с «Флоридой» (3:0), став лучшим игроком за день.
Ранее, 11 октября, стало известно, что Кучеров стал автором первой заброшенной шайбы в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24. Он отличился на 10-й минуте домашнего матча против американцев из «Нэшвилл Предаторз».