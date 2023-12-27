Год на последних минутах: шайба Овечкина и адаптация Кузьменко

Пока в НХЛ рождественская пауза, самое время провести промежуточные итоги сезона для российских хоккеистов. Кирилла Капризова признают первой звездой недели, Андрей Кузьменко находит себя в схемах наставника «Ванкувера» Рика Токкета, Александр Овечкин наконец-то прервал свою антирекордную серию. Подробнее — в материале «Известий».

Капризов — первая звезда недели

«Он вернулся» — краткая, но максимально подходящая формулировка для описания игры Капризова в последних матчах. Нападающего «Миннесоты» признала лучшим на неделе сама НХЛ. И есть за что! Он набрал 7 (4+3) очков в четырех матчах, став автором решающих шайб в двух овертаймах подряд — против «Монреаля» и «Бостона». В клубной истории это удавалось сделать только защитнику Бренту Бернсу. Победителей любят всегда и везде, поэтому Капризова выделили на фоне конкурентов. Его команда с приходом нового главного тренера Джона Хайнса выиграла 10 из 13 матчей, вернулась в борьбу за место в плей-офф и на рождественскую паузу ушла в прекрасном расположении духа.

От российского форварда давно ждали большего, что совершенно логично применительно к одному из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира. В нынешнем сезоне лидер «Уайлд» получит $12,5 млн, деля четвертое–шестое места в компании с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и непонятно как затесавшимся сюда защитником «Чикаго» Сетом Джонсом.

Большие деньги — это всегда большой спрос. К Капризову начали появляться вопросы. До прошлой недели за 29 матчей с начала чемпионата он забил всего три гола в равных составах, а суммарно — восемь. Для игрока, который выдал два мощных сезона подряд с 40 заброшенным шайбами и больше одной в среднем за игру, это почти провал. Вернулся Капризов очень своевременно со всех точек зрения: и команде помог, и критиков успокоил.

— Кирилл — большой молодец, — отметил в беседе с «Известиями» трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. — Хорошо, что у нас есть такие ребята, которые играют на высоком уровне, становятся главными звездами своих команд НХЛ. Главное, чтобы их было как можно больше. Подчеркну важный момент: чтобы достигнуть таких вершин, Капризов проделал огромную работу. Это случилось не просто так, он действительно фанат своей работы. Человек, который посвящает себя хоккею от и до. На него вполне можно равняться молодым.

Поиски истины со стороны североамериканских экспертов, аналитиков и журналистов свет на реальные причины неудачного старта российского форварда не пролили. Он стал создавать меньше голевых моментов, чем в прошлом сезоне, но эта цифра ничего не объясняет, поскольку хуже стала играть вся команда. Кто-то убеждал, что Капризов не до конца здоров и до сих пор не отошел от повреждения, полученного еще в марте после силового приема защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Кубковую серию с «Далласом» россиянин провалил и никак не мог до минувшей недели включить полные обороты. Хочется надеяться, что его проблемы остались позади.

Кузьменко находит себя

Андрей Кузьменко в «Ванкувере» явно прочувствовал эффект дежавю. Нападающий, как и год назад, попал в немилость к главному тренеру Рику Токкету. Канадский специалист возглавил «Кэнакс» по ходу прошлого чемпионата, сменив Брюса Будро. Прежний тренер завел россиянина в основу, доверил место в топ-6 и большинство. Токкет изменил требования к Кузьменко. Андрею потребовалось время, чтобы перестроиться, но регулярку форвард закончил с невероятными для новичка 74 (39+35) очками за 81 матч.

Разногласия с тренером повторились в нынешнем сезоне. Две игры подряд — с «Миннесотой» и «Чикаго» — Кузьменко не набрал очков, после чего Токкет усадил россиянина в запас.

Андрей, пропустив два матча, вернулся в состав сверхмотивированным. С «Сан-Хосе» нападающего заявили в первой тройке с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михеевым. Меньше семи минут понадобилось Кузьменко, чтобы оформить дубль. Если Токкет ссылкой в запас хотел достать из россиянина правильную спортивную злость, то у тренера это получилось. Сначала Андрей хлестко приложился с кистей со средней дистанции, затем ювелирно подставил клюшку, когда «Кэнакс» разыгрывали большинство.

«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» и поднялся на первое место Западной конференции. Токкет невероятно преобразил команду, которая в прошлом сезоне осталась без плей-офф. Хочется верить, что после дубля воспитание Кузьменко закончится, и форвард получит стабильное место в топ-6. Хотя, пока команда на ходу, правда в любом случае за тренером. Эксперимент Токкета сработал: отдохнувший Андрей оформил дубль, но в то же время заработал показатель полезности «минус 2».

Гол Овечкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забивал 14 матчей — таких неудачных серий в его карьере и близко не было. Прервал ее легендарный форвард в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ), принеся важные два очка своей команде, которая борется за попадание в плей-офф.

— Не думаю, что мы играли по-другому, — сказал Овечкин официальному сайту «Вашингтона». — Считаю, мы хорошо двигали шайбу, находили подборы, держали шайбу. Вы могли видеть, что мы проводили всё время как в большинстве в их зоне, по минуте десять — минуте двадцать, это давало нам уверенность. Мы хорошо разыгрывали, забили два важных гола. Надеюсь, что это месседж для нас, как мы должны играть и как нужно продолжать.

Александр рассчитывает, что теперь его броски будут чаще находить цель: «Да, я надеюсь, что так. У меня были очень хорошие шансы в первом периоде, как и во втором. Знаете, иногда просто нужно продолжать давить и продолжать добиваться своего. Счастлив, что этот гол зашел. Надеюсь, пойду дальше и буду забивать больше».